Як СБУ інформує Президента, прем’єр-міністра і спікера

Голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ заперечує можливість впливу чи шантажу на очолюване ним відомство з боку Кабінету Міністрів України шляхом формування бюджету спецслужби. Про це він заявив у нічному ефірі телеканалу “Інтер”.

“Я відразу відкидаю навіть тези про вплив або шантаж з урахуванням механізмів бюджетного проектування”, - сказав він, додавши, що “цей процес складний, на жаль, Служба безпеки не фінансується, як це б малося робити”. Водночас він зауважив, що СБУ цього року була профінансована більш ніж на половину від потреб. Однак, повідомив І.ДРІЖЧАНИЙ, “з урахуванням скрутної ситуації в бюджеті ми отримали в принципі якщо не все, що хочемо, то досить багато коштів”.

Відповідаючи на запитання, чи існує якась диференціація в інформуванні вищих посадовців з боку СБУ, І.ДРІЖЧАНИЙ зазначив, що “інформація, яка йде у вищі органи влади, не може мірятися кількісними показниками”. За його словами, існують чіткі критерії інформування Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та інших посадовців. Тобто, пояснив він, ця інформація, як правило, різниться за тематикою, а не за кількістю.