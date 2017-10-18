Голова фракції БПП: завтра Рада розгляне законопроекти про зняття депутатської недоторканності

Законопроекти про зняття депутатської недоторканності будуть розглянуті Верховною Радою України у четвер, 19 жовтня. Про це голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Артур Герасимов заявив в ефірі телеканалу "112-України".

"Що стосується недоторканності, то я впевнений, що завтра, цей закон буде проголосований", - заявив Герасимов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту відправити на розгляд Конституційного суду кожен із двох законопроектів про внесення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності. На засіданні комітету розглядалося 2 законопроекти, один з яких був внесений за реєстраційним номером 6773 ще 19 липня 2017 року групою народних депутатів, а інший, з реєстраційним номером 7203, був внесений президентом України вчора.

Обидва законопроекти пропонують вилучити норму статті 80 Конституції України, відповідно до якої “народні депутати України не можуть бути без згоди ВРУ притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані”.

Відмінність між ними полягає в тому, що депутатським законопроектом передбачено, що він набирає чинності відразу після його опублікування, а в президентському законопроекті передбачено, що він набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Раніше, 18 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій також не виключив розгляду у парламенті питання про скасування депутатської недоторканності в четвер, 19 жовтня.