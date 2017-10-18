У комітеті Ради розглянули два законопроекти про депутатську недоторканність

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту відправити на розгляд Конституційного суду кожен із двох законопроектів про внесення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету розглядалося 2 законопроекти, один з яких був внесений за реєстраційним номером 6773 ще 19 липня 2017 року групою народних депутатів, а інший, з реєстраційним номером 7203, був вчора внесений президентом України.

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Обидва законопроекти пропонують вилучити норму статті 80 Конституції України, відповідно до якої “народні депутати України не можуть бути без згоди ВРУ притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані”.

Відмінність між ними полягає в тому, що депутатським законопроектом передбачено, що він набирає чинності відразу після його опублікування, а в президентському законопроекті передбачено, що він набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Народний депутат України Сергій Соболєв (фракція “Батьківщина”) зазначив, що президентський законопроект створює колізію, оскільки зміни вносяться до Конституції України, а дата набрання ними чинності по суті вноситься законопроектом, а не до перехідних положень Конституції України.

За його словами, у зв'язку з цим виникає ситуація, що потім народні депутати 226 голосами, а не 300, як при змінах до Конституції, можуть відтермінувати цей строк і перенести його на пізнішій від 1 січня 2020 року.

Отже, Соболєв запропонував не вносити на розгляд Конституційного суду президентський законопроект №7203.

Водночас комітет рекомендував внести до порядку денного і відправити на розгляд КС президентський законопроект 7203. За дане рішення проголосували 11 народних депутатів, 3 — проти.

Також комітет 17-ма голосами підтримав рекомендацію ВР внести до порядку денного і винести на розгляд Конституційного суду депутатський законопроект №6773.

Крім того, комітет рекомендував парламенту зняти з розгляду законопроект, який ще 16 січня 2015 року був внесений президентом України на розгляд парламенту щодо зняття недоторканності з депутатів і суддів, але отримав негативний висновок КС щодо ряду положень даного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано два законопроекти щодо депутатської недоторканності. Перший № 6773 «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» був внесений групою народних депутатів 19 липня 2017 року, другий №7203 “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)” – президентом Петром Порошенком 17 жовтня.