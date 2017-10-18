Сполучна ланка між Кремлем і Банковою: журналісти розповіли про "ренесанс" кума Путіна Медведчука

Віктор Медведчук, незважаючи на заборону прямого авіасполучення між Україною і Росією, регулярно літає до Москви й назад. При цьому, за інформацією близьких до нього депутатів, він вхожий як до Петра Порошенка, так і до Володимира Путіна. Причому з останнім його об'єднують родинні зв'язки, йдеться в статті "Нового времени".

А ще він займається обміном полоненими на Донбасі, намагається будувати власну політичну кар'єру, пов'язаний з кількома депутатами Ради. Крім того, багато парламентарів прямо називають його діяльність "підривом української державності", а Білий дім ввів проти нього персональні санкції.

"Сірий кардинал президента Леоніда Кучми, ворог Віктора Ющенка і цілої низки інших топових партдіячів, а також кум Путіна, за останні 15 років Медведчук відходив у небуття, то повертався зміцнілим. Зараз Медведчук переживає черговий ренесанс — набирає політичної та фінансової ваги, осідлавши позицію ексклюзивної сполучної ланки між Кремлем і Банковою", - зазначають журналісти.

Так, наприклад, Медведчук контактував з екс-президентом Віктором Януковичем у найкритичніший для останнього момент — під час Євромайдану.

Як розповіло НВ джерело у силових структурах, ГПУ в рамках справи, порушеної проти Януковича, встановила: вранці 20 лютого 2014 роки двічі дзвонили з російського номеру на телефон, яким президент-утікач говорив лише з найближчим оточенням. Це сталося у день, коли на вулиці Інститутській озброєні бійці спецпідрозділів розстріляли багатьох учасників революції. Про що Янукович говорив з співрозмовником телефоном — невідомо. Проте пізніше слідчі ГПУ дізналися: телефонував саме Медведчук.

Читайте такожГеращенко розповіла про роль Кучми і Медведчука у переговорах щодо Донбасу

Видання дізналося, що всього за період з листопада 2013-го по лютий 2014 року Янукович і Медведчук спілкувалися по телефону 54 рази.

Але унікальна роль Медведчука в українсько-російських відносинах дратує навіть оточення Путіна. Наприклад, Владислава Суркова, помічника президента РФ.

"Однак Медведчук на подібне не звертає уваги. Свої відносини з кремлівським володарем й особливий статус при українському президенті він негайно взявся "монетизувати" у сфері політики і бізнесу", - йдеться у статті.

Журналісти нагадали, що восени 2014-го, напередодні парламентських виборів, Медведчук спробував потрапити до списку "Опоблоку", що складається з екс-регіоналів. І завести туди ж людей зі свого руху "Український вибір". Але незабаром одіозний політик повідомив, що виходить з переговорного процесу з колишніми регіоналами.

Джерело НВ в "Опоблоці" уточнило: виключити Медведчука з виборчого списку їм рекомендував американський політтехнолог Пол Манафорт. Той активно співпрацював як з Януковичем, так і з екс-регіоналами, а також з Дональдом Трампом.

"Тим не менш у складі "Опоблоку" до парламенту потрапили досить близькі до кума російського президента люди — Нестор Шуфрич, Ігор Шурма, Василь Німченко і Тарас Козак", - наголосили журналісти.

Крім того, в 2015-му соратники Медведчука намагалися вибудувати мережу громадських об'єднань на регіональних рівнях. Тоді по всій Україні проходили форуми, на яких формувалися народні громади, які виступали за спецстатус регіонів.

При цьому конвертація "особливого статусу" в бізнесі у Медведчука йде помітно успішніше, додали у НВ.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 20 жовтня 2017 року.