У Брюсселі зріє скандал, пов`язаний з Україною

Брюссельського посадовця підозрюють у шахрайстві з коштами, які Європейський Союз виділяв на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, речник Європейської комісії Йоганес ЛЯЙТЕНБЕРГЕР підтвердив інформацію про те, що нині триває розслідування відносно одного зі співробітників європейських установ. Його підозрюють у шахрайстві із грошима, які Євросоюз виділяв на усунення наслідків Чорнобильської катастрофи.

За словами Й.ЛЯЙТЕНБЕРГЕРА, розслідування проводять спільно служба ЄС боротьби із корупцією (OLAF) та правоохоронні органи Бельгії.

“Співробітники Єврокомісії активно співпрацюють і допомагають у розслідуванні”, – сказав Й.ЛЯЙТЕНБЕРГЕР.

Правоохоронці підозрюють, що один зі співробітників європейських установ, який не має статусу європосадовця, брав хабарі за те, що допомагав фірмам з різних держав ЄС отримувати контракти на виконання робіт у чорнобильській зоні. Йдеться про суми у кілька мільйонів євро. Підозрюваний пояснив свої дії намаганням “дослідити” бізнесклімат в Україні. Слідчий відділу боротьби із фінансовими злочинами Брюсселю Жан-Клод Ван ЕСПЕН минулого тижня відвідав Київ, де намагався дізнатися більше про непрозорі оборудки брюссельського посадовця.