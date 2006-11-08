У Києві розпочалося перше засідання підкомітету комісії Ющенко-Путін

У Міністерстві закордонних справ України розпочалося перше засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії («Ющенко-Путін» - УНІАН) під керівництвом міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, у вступному слові міністр закордонних справ України Б.ТАРАСЮК зазначив, що основною метою переговорів будуть інтереси громадян обох країн.

«Саме тому ми вирішили обговорювати питання соціальних гарантій, пенсійного забезпечення, розширення мережі пунктів пропуску через державний кордон, його делімітації і демаркації», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання підкомітету буде дуже плідним. «Упевнений, що сьогоднішнє засідання стане наочним прикладом того, як два стратегічні партнери можуть розв’язувати проблеми, що накопичилися в двосторонніх відносинах, у конструктивній, прагматичній і доброзичливій атмосфері», - додав міністр.

За словами Б.ТАРАСЮКА, в ході засідання також планується обговорити регіональні конфлікти, які заважають сотням тисяч людей біля кордонів України і Росії жити в стабільному і демократичному середовищі, а також не дають можливості реалізувати свої соціальні і політичні права.

Крім того, повідомив Б.ТАРАСЮК, на засідання виносяться питання культурно-гуманітарної співпраці.

«Вважаю, що така мотивація залучення державного апарату для розв’язання проблем людини є нормою в кожній демократичній країні з сильним цивільним суспільством», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

«Я маю всі підстави констатувати, що сьогодні ми всі є свідками переходу відносин між Україною і Росією від заідеологізованості до здорового прагматизму», - додав міністр.

За його словами, як невідкладне завдання Україна розглядає розв’язання проблем двосторонніх відносин, успадкованих із часів розпаду СРСР, зокрема, завершення делімітації морської ділянки кордону і початок демаркації сухопутної ділянки, завершення перебування ЧФ РФ відповідно до вимог законодавства України і двосторонніх угод, виведення питань культурної і гуманітарної співпраці зі сфери чутливих політичних проблем у двосторонніх відносинах в їх конструктивне вирішення на основі принципів невтручання у внутрішні справи.