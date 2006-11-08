Мороз підозрює, що Порошенку дав добро Ющенко

Член президії “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО не посмів говорити про ревізію політреформи без схвалення Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у ході наради-семінару за участю голів Верховної Ради АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, коментуючи відповідну заяву П.ПОРОШЕНКА.

П.ПОРОШЕНКО «не думаю, що посмів би щось сказати, якби Президент десь не давав йому добро на такі висловлювання», - сказав голова ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що з іншого боку П.ПОРОШЕНКО «хоче поставити поза ситуацією» Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

З іншого боку О.МОРОЗ сказав, що в нього немає підозр щодо бажання В.ЮЩЕНКА ревізувати конституційну реформу. За його словами, Президент України не раз заявляв, що необхідно вдосконалювати Конституцію в частині, що стосується взаємин між гілками влади, при цьому зазначав, що не йдеться про ревізію політичної реформи.

О.МОРОЗ зауважив, що натомість представники «Нашої України» підписують подання до Конституційного Суду з приводу конституційності закону, що забороняє КС ревізувати ті зміни до Конституції, «які стали тілом самої Конституції». О.МОРОЗ нагадав, що Президент підписав цей закон. «Але раптом представники «Нашої України» піддають це сумніву, перед тим проголосувавши за такі зміни», - сказав голова ВР. Він підкреслив, що «ми розберемося хто і чого тут хоче».

Водночас, за словами О.МОРОЗА, «цілком спостерігається небажання окремих політичних сил розвивати демократію в Україні, розвивати європейську модель самоуправління». Він вважає, що причиною цього є бажання певних осіб концентрувати владу в одних руках, що дасть можливість надзвичайно багато переваг тим чиновникам, які користуються «цими інструментами в економіці, зокрема, в бізнесовому плані, в кадровій політиці». За словами голови ВР, все це в Україні спостерігалося раніше. О.МОРОЗ наголосив, що люди, які виступають проти конституційної реформи, думають не про суспільні інтереси, а про свої корпоративні.

Він підкреслив, що політична реформа «має бути продовжена». «Політреформа буде продовжена, повинна бути продовжена і станеться це обов’язково», - наголосив голова ВР. За його словами, в іншому випадку «ми ніяк не наблизимось до європейської моделі управління».

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада народний депутат-“нашоукраїнець” Петро ПОРОШЕНКО заявив, що 11 листопада під час другого етапу з`їзду партії “Народний Союз Наша Україна” планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи. П.ПОРОШЕНКО відзначив, що при підготовці документів на розгляд з`їзду одним із пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, оскільки вона виявилася недосконалою, а двовладдя, яке вона породжує, певною мірою загрожує державному устрою країни.