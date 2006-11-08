Безсмертний запропонував Тимошенко посаду

Лідер фракції Наша Україна, комендант Майдану 2004 року Роман БЕЗСМЕРТНИЙ відправив за своїм підписом листи лідерам десяти партій щодо створення оргкомітету з відзначення Дня Свободи 22 листопада 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, такі листи були відправлені на адресу партій: УРП “Собор”, Народного Руху України, Християнсько-демократичного союзу, Партії промисловців та підприємців України, партії “Реформи і Порядок”, Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, Пори, РХП та Блоку Юлії Тимошенко. В листах ідеться про те, що 19 листопада 2005 року указом Президента за номером 1619 було установлено святкування Дня Свободи щорічно 22 листопада.

“Враховуючи необхідність згуртування та вироблення спільної позиції сил, які були на Майдані, політична партія “Наша Україна” виступає з ініціативою створення Організаційного комітету з відзначення Дня Свободи 22 листопада 2006 року”, – йдеться у листах. Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував лідерові БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО стати співголовою оргкомітету. “Наша Україна” поки що не отримала відповіді лідера БЮТ щодо готовності взяти участь у роботі оргкомітету з організації свята. Також поки що немає відповіді від партій, які не входять до блоку “Наша Україна”. Проте “Наша Україна” має намір днями запросити всіх лідерів вищевказаних партій на нараду щодо організації свята. “Наша Україна” запропонує їм на розгляд проект сценарію святкування Дня Свободи.

Оргкомітет має взяти участь в організації свята Дня Свободи і долучитися до розробки сценарію. “Наша Україна” при цьому підкреслює, що участь в оргкомітеті не зобов’язує до виходу на сцену тих чи інших політиків. “Наша Україна” переконана, що це свято Свободи необхідно організувати для українського народу, а не для українських політиків.

Традиційно “Наша Україна” бере ініціативу святкування на себе і повідомляє, що кошти на це свято будуть виділені з ВГО “Наша Україна”.

Планується запросити на свято відомих борців за Свободу в Україні, а також гостей з Росії, Білорусі, Грузії, країн Прибалтики та Польщі.