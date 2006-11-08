Мороз наїхав на Балогу

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає недоречними коментарі глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з приводу повноважень Президента та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні у ході наради-семінару за участю голів Верховної Ради АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

За його словами, нерідко до нього звертаються журналісти з проханням прокоментувати ті чи інші висловлювання В.БАЛОГИ. О.МОРОЗ зазначив, що у відповідь він хоче спитати: «А ви знаєте, що з цього приводу сказав Валентин ЗАЙЧУК – керівник Апарату Верховної Ради». За словами О.МОРОЗА, В.ЗАЙЧУК не коментує різні події, «тому що він не втручається не в свої справи, він займається своїм ділом, тобто людина зайнята». «А якщо людина не зайнята, вона починає коментувати», - сказав голова ВР.

Він наголосив, що питання про те, хто і коли має візувати укази Президента чітко виписані в Конституції, і з цього приводу не потрібні коментарі з боку Секретаріату Президента. О.МОРОЗ вважає, що не існує ніяких підстав порушувати подібні питання. За його словами, в той же час сьогодні продовжується дискусія щодо контрасигнації, яка є «абсолютно безплідна, безперспективна і нічого не дає позитивного».