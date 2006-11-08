Мороз думає, що Ющенку забракне духу

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не ризикне ветувати закон про держбюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході наради-семінару за участю голів Верховної Ради АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

За словами О.МОРОЗА, це пов’язано з тим, що всі пропозиції Президента, що були висловлені до прийняття бюджету в першому читанні, вже враховано. О.МОРОЗ вважає, що «цей крок (Президента) буде ще однією демонстрацією стабільності в діях влади». Він переконаний, що «бюджет буде прийнято своєчасно».

О.МОРОЗ також зазначив, що вперше між парламентом та урядом діє нова система взаємин. За його словами, урядовців та парламентаріїв «не треба запрошувати, не треба переконувати». «І парламент, і уряд працюють над бюджетом так як потрібно, бо уряд і парламент сьогодні не опоненти, а вони взаємно залежні структури влади», - підкреслив голова ВР. За його словами, це є принципово важливим питанням. Він зазначив, що цей проект бюджету не є ідеальним, оскільки «ідеальних бюджетів не буває». В той же час О.МОРОЗ зауважив, що він досконаліший і кращий, ніж проекти бюджетів на 2005, 2006-ті роки. На його думку, критику бюджету треба сприймати спокійно. «Тому спекуляції з цього приводу треба просто пережити», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проект державного бюджету на 2007 рік.

6 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Кабінету міністрів з проханням доопрацювати державний бюджет на 2007 рік, врахувавши ряд пропозицій глави держави. В іншому разі він буде змушений накласти вето на закон про бюджет.

31 жовтня парламент ухвалив проект держбюджету на 2007 рік у першому читанні.

1 листопада Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий ветувати закон про державний бюджет на 2007 рік, якщо ним змінюватимуться податкові закони.