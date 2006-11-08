Борець з донецькою мафією став радником ”Пори”

Автор книги “Донецька мафія” Борис ПЕНЧУК радитиме громадянській партії “Пора” як захищати малий та середній бізнес в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

Б.ПЕНЧУК розповів, що вчора на засіданні політради “Пори” його кандидатуру було затверджено на посаді радника політради партії. За його словами, таке рішення не було несподіваним, оскільки між ним і “Порою” вже “давно склались серйозні відносини”, і раніше він вже був членом центральної ради партії.

Своїм основним завданням на новій посаді Б.ПЕНЧУК бачить захист інтересів малого та середнього українського бізнесу. “У нас знову починається стрілянина, перерозподіл власності, перерозподіл бізнесу”, – заявив він. За словами Б.ПЕНЧУКА, зараз в державі склалася ситуація, коли малий та середній бізнес нікому захистити. У зв’язку з цим він наголосив, що “Пора” налаштована на те, аби своїми силами надати необхідну підтримку представникам малого та середнього бізнесу. Б.ПЕНЧУК додав, що у цих прагненнях “Пору” підтримують також впливові люди, які не є членами партії, але повністю поділяють її погляди.