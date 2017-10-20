Порошенко закликав КСУ якомога швидше розглянути законопроекти про скасування депутатської недоторканності

Президент України Петро Порошенко закликає Конституційний суд якнайшвидше розглянути законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності для того, щоб Верховна Рада змогла їх розглянути на нинішній сесії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час зустрічі з прикордонниками у Київській області.

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«Протягом вересня-жовтня Верховна Рада видала низку надзвичайно важливих голосувань. Це і важливе голосування вчорашнього дня, коли Верховна Рада конституційною більшістю підтримала спрямування до Конституційного суду законопроектів про скасування депутатської недоторканості», - нагадав президент.

Порошенко наголосив, що під час виборчої кампанії і з перших днів свого президентства скасування суддівської та депутатської недоторканності ставив як одне із головних завдань.

«Вони (народні депутати – УНІАН) зробили відповідальний політичний крок до скасування свого головного привілею. Я це дуже ціную. Зараз від імені переважної більшості українців, від імені українського народу я прошу Конституційний суд якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати хід змін до Конституції щодо депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати перше читання», - заявив він.

«Я також сподіваюсь, що вже на наступній сесії, весною, Верховна Рада не розгубить сміливості і дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Один з них, зареєстрований президентом, - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226 голосами. А остаточне прийняття може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300 голосами.