Лавров сказав, коли зустрінуться Ющенко і Путін

Зустріч Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться після засідання всіх підкомітетів міжурядової комісії «Ющенко-Путін».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ після першого засідання підкомітету з питань міжнародної співпраці міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Він відзначив, що точну дату зустрічі повинні визначити президенти двох країн.

За його словами, досягнута домовленість, що зустріч пройде в Києві в рамках першого засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

«Ця домовленість припускає, що всі структури, які входять до цієї міждержавної комісії, проведуть свої засідання до того, як президенти зберуться на свою зустріч», - сказав С.ЛАВРОВ.

Міністр повідомив, що сьогодні пройшло засідання підкомітету з питань міжнародної співпраці, на найближчий час заплановане засідання підкомітету з гуманітарних питань, а також висловив надію, що також збереться підкомітет з безпеки.

«Після цього президенти визначатимуться, гадаємо, що це не займе дуже багато часу», - додав С.ЛАВРОВ.

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