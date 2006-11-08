Янукович захищає найкращу форму демократичного устрою

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливим скасування політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Намагання політиків робити будь-які кроки по відношенню до Конституції - вони не будуть мати наслідків юридичних», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що конституційна реформа відбулася і вже діє.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, усім українським політикам потрібно дати відповідь лише на одне запитання: яка система державного устрою краща – президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що досвід багатьох країн світу засвідчує, що саме парламентсько-президентська форма державного устрою є найефективнішою, оскільки створює механізми дієвої співпраці парламенту та уряду.

Коментуючи заяву народного депутата-“нашоукраїнця” Петра ПОРОШЕНКА про те, що партія «Народний Союз Наша Україна» може поставити собі за мету скасувати політичну реформу, прем’єр висловив нерозуміння таких дій.

«Як демократи такі великі хочуть руйнувати те, що вважали своїм здобутком?» - сказав він. При цьому прем’єр підкреслив, що у 2004 році прибічники Помаранчевої революції, в тому числі й П.ПОРОШЕНКО, називали однією зі своїх цілей руйнацію такої авторитарної форми управління державою, як президентсько-парламентська, що існувала в Україні від початку незалежності.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що як глава уряду він робитиме все, щоб разом з парламентом захистити нині діючу Конституцію, а також продовжити реформу з метою надання більших повноважень регіонам. «Це дасть можливість мати регіонам набагато більше прав, ніж вони мають», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада народний депутат-“нашоукраїнець” Петро ПОРОШЕНКО заявив, що 11 листопада під час другого етапу з`їзду партії “Народний Союз Наша Україна” планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи. П.ПОРОШЕНКО відзначив, що при підготовці документів на розгляд з`їзду одним із пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, оскільки вона виявилася недосконалою, а двовладдя, яке вона породжує, певною мірою загрожує державному устрою країни.