Янукович святкуватиме свої 100 днів по-ленінськи

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не має наміру святкувати 100 днів діяльності свого уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Свята, як такого, не буде, будуть такі підсумкові заходи», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що, зокрема, планується оприлюднити для громадськості звіт уряду за перші 100 днів роботи, а також планується окреслити плани на майбутнє.

«Нам багато чого треба зробити, щоб святкувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада виповнилось 100 днів від початку роботи уряду В.ЯНУКОВИЧА.