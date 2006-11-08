Янукович подолав розгубленість

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна і Росія подолали інертність у взаємовідносинах. Про це він сказав сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, український прем`єр відзначив: «З нашої точки зору, ми подолали ту інертність, яка була у взаємовідносинах останнім часом, і ту деяку розгубленість, що була, як нам здається».

Він зазначив, що питання двосторонніх взаємовідносин вимагають своєчасного реагування і розгляду, чого, на його думку, Україні і Росії не вистачало в останні два роки.

Український прем`єр також зазначив, що під час засідання економічного комітету Міждержавної комісії «Ющенко-Путін» у Києві він зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ дійшли висновку, що не можна робити таких великих перерв у засіданнях комітетів і комісій, як це відбулося з 2004 по 2006 рік.