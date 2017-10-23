Саакашвілі має намір продовжувати акцію під Радою принаймні до 7 листопада – ЗМІ

Акція під Верховною Радою, яка стартувала 17 жовтня, триватиме до початку листопада.

Про це заявив екс-глава Одеської ОДА та один з організаторів протестів Михаїл Саакашвілі, передає «Українська правда».

У своєму виступі на площі Конституції 22 жовтня він повідомив, що акція триватиме "мінімум до наступного пленарного тижня" - 7 листопада.

За словами Саакашвілі, протягом наступних двох тижнів на площі Конституції будуть проходити "семінари, дискусії" і спілкування між учасниками протестної акції.

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"У наступні тижні до сесії (ВР) ми маємо... перебудувати цю площадку в дуже спокійне, потужне, безпечне місце", - зазначив він.

Також Саакашвілі повідомив, що має намір відвідати низку українських міст, "щоб донести своє бачення того, що відбувається в країні і пропозиції щодо поліпшення ситуації".