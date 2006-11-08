Наша Україна закликає Януковича подати у відставку

Політична партія "Народний Союз Наша Україна" негативно оцінює перші сто днів уряду Віктора ЯНУКОВИЧА і закликає його подати у відставку.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, переданій УНІАН.

«Наша Україна» заявляє, що 100 днів діяльності уряду ЯНУКОВИЧА, який ішов на вибори під гаслом «покращення життя вже сьогодні», на практиці призвели до зворотного. Падає рівень життя українських громадян, закладено передумови до втрати економічного суверенітету, подальшого зниження реальних доходів людей та колапсу економіки України вже у 2007 році. Невмотивованими та згубними для економіки держави кроками уряд «відзначився» практично в усіх галузях.

У документі зазначається, що “лише за три місяці «урядування» ЯНУКОВИЧА зростання цін на споживчі товари склало 4,7%, тоді як за весь попередній рік цей показник становив лише 3,8%. У проекті бюджету на 2007 рік уряд декларує збільшення соціальних видатків на 8%, а мінімальної зарплати на 12,5% (найнижчий рівень за останні роки). У той же час рівень інфляції на 2007 рік планується у розмірі 13%, що означає суттєве зниження як реального рівня соціальних видатків, так і мінімальної заробітної плати – малозабезпечені ставитимуть ще біднішими”.

“Сьогодні уряд пишається частковим погашенням шахтарям заборгованості із виплати заробітної плати. Натомість він замовчує той факт, що у 2007 році отримувачі регресних платежів з бюджету, серед яких більшість – саме шахтарі, перестануть їх отримувати по досягненню ними пенсійного віку”, - наголошує “Наша Україна”.

На думку членів НСНУ, “натомість не залишені поза увагою ті, хто своєю діяльністю спільно з урядом вже грабував державний бюджет у 2003-2004 роках. Відновлення у 2007 році податкових пільг для вільних економічних зон означатиме повернення в економіку України «чорних дірок», через які розкрадатимуться державні кошти, наближені до влади ділки ухилятимуться від сплати податків, а недонадходження до державного бюджету складуть близько 20 мільярдів гривень”.

Також “Наша Україна” вважає, що уряд створює передумови для корупційних схем при здійсненні державних видатків і у приватизаційних процесах, а також з відшкодуванням ПДВ.

Крім того, непрофесійною та такою, що загрожує національній безпеці “Наша Україна” вважає діяльність уряду ЯНУКОВИЧА у врегулюванні питання забезпечення країни природним газом. НСНУ нагадує, що урядом Юрія ЄХАНУРОВА було укладено 5-річну угоду на постачання газу з Російської Федерації за ціною 95 доларів США за тис. кубометрів при відповідному підвищенні тарифу на транзит. “Уряд ЯНУКОВИЧА лише за три місяці своєї діяльності підвищив її до 130 доларів, не домігшись при цьому грошових компенсаторів у вигляді підвищення вартості транзиту російського газу територією України”, - зазначається у заяві.

Також НСНУ вважає, що уряд та антикризова коаліція гальмують вступ України до Світової організації торгівлі.

Крім того, такими, що загрожують продовольчій безпеці та позиціям України на зарубіжних ринках, “Наша Україна” вважає адміністративне втручання уряду у формування ринку зернових. На її думку, запровадження ліцензування, а потім квотування експорту фуражного зерна призведе не лише до мільйонних збитків селян, але і до банкрутства сотень підприємств, неповернення банківських кредитів та збагачення наближених до влади ділків за рахунок ручного управління, спекуляцій та корупційних схем при експорті зернових.

Зважаючи на згубність для держави та людей економічної політики нинішнього Кабінету Міністрів України вже після 100 днів діяльності, «Наша Україна» закликає членів економічно непрофесійного та непослідовного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА подати у відставку.