Янукович назвав головне досягнення 100 днів своєї роботи

16:19, 08 листопада 2006
Політика
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Прем`єр сказав, чого не вдалося зробити

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ називає головним досягненням 100 днів своєї роботи стабілізацію економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Головне – нам вдалося стабілізувати ситуацію в економіці і добитися зростання ВВП, стабілізувати відносини з Російською Федерацією», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що, зокрема, у відносинах з Росією, протягом останніх трьох місяців спостерігається зростання товарообігу. Так, за його словами, з липня по вересень товарообіг зріс на 300 млн. доларів – до 900 млн. доларів у вересні.

Прем’єр також відзначив, що уряд залишає на порядку денному питання подолання кризових явищ в економіці, а також підготовку збалансованого бюджету на наступний рік.

Говорячи про те, що не вдалося зробити, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що не вдалося вирішити питання людського фактору, ефективної співпраці між гілками влади.

 

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