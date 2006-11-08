Янукович назвав головне досягнення 100 днів своєї роботи

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ називає головним досягненням 100 днів своєї роботи стабілізацію економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Головне – нам вдалося стабілізувати ситуацію в економіці і добитися зростання ВВП, стабілізувати відносини з Російською Федерацією», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що, зокрема, у відносинах з Росією, протягом останніх трьох місяців спостерігається зростання товарообігу. Так, за його словами, з липня по вересень товарообіг зріс на 300 млн. доларів – до 900 млн. доларів у вересні.

Прем’єр також відзначив, що уряд залишає на порядку денному питання подолання кризових явищ в економіці, а також підготовку збалансованого бюджету на наступний рік.

Говорячи про те, що не вдалося зробити, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що не вдалося вирішити питання людського фактору, ефективної співпраці між гілками влади.