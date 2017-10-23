Металурги просять Гройсмана, щоб "Укрзалізниця" працювала справедливо

"Укрзалізниця", користуючись монопольним становищем на ринку, демонструє дискримінаційний підхід при розподілі вагонів, від якого страждають металургійна і гірничодобувна промисловості, які є базовими галузями національної промисловості. Як повідомляє 5 канал з посиланням на UAprom.info, про це йдеться у листі ОП "Укрметалургпром" та Федерації металургів України прем'єр-міністру країни Володимиру Гройсману із проханням посприяти усуненню преференцій для певних компаній з боку УЗ і будь-яких зловживань, пов'язаних з цим питанням.

"Віримо, що саме завдяки Вашій підтримці "Укрзалізниця" принципово змінить підхід до управління парком піввагонів і введе механізм пропорційного їх розподілу між усіма власниками вантажу України в обсязі 30-40% від їх фактичного навантаження (відповідає середній частці піввагонів УЗ на ринку України в 35-40%), що дозволить усунути існуючу дискримінацію окремих вантажовласників і дозволить промисловим виробникам вчасно виконувати свої експортні контрактні зобов'язання й уникнути значних фінансових і репутаційних втрат ", – мовиться у листі.

Водночас металурги нагадали, що протягом тривалого періоду спостерігається відверта дискримінація промислових підприємств гірничо-металургійної галузі в частині забезпечення рухомим складом піввагонів, що знаходяться під управлінням філії "Укрзалізниці" – Центру транспортної логістики (ЦТЛ). "Відсутність механізмів процесу розподілу національного парку піввагонів між вантажовідправниками України, проблеми непрозорості й пов'язані з цим зловживання та відверта корупційна складова за цей час тільки поглиблювалися", – констатується в документі.

В листі наголошується, на сьогодні складається ситуація, коли можливість "Укрзалізниці" надавати преференції певним вантажовласникам призводить до того, що забезпечення окремих приватних власників вантажу парком піввагонів ЦТЛ стабільно становить 90-100% від їх загальної потреби, в той час, як окремі металургійні та гірничо-збагачувальні комбінати забезпечуються державним парком бодай на 10%, при цьому забезпечення певних окремих підприємств ГМК взагалі не налічує навіть 5%, хоча частка ЦТЛ на ринку вантажних перевезень досягає 40%.

"Загалом, за період січень-липень 2017 підприємства ГМК були забезпечені державним ресурсом піввагонів лише на 20% від загальної потреби", – підкреслюється у тексті. Асоціації також просять звернути увагу на те, що відповідно до ст. 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції" становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, вважається монопольним.

"Ми вважаємо, що державна залізнична монополія, яка забезпечує 54% національних вантажоперевезень, повинна діяти в інтересах усіх без винятку учасників процесу перевезень, створювати і підтримувати рівні умови для всіх вантажовласників, оскільки всі відправники платять однаковий тариф", – резюмується у зверненні.