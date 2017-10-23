У разі проведення виборів до ВР партії Порошенка та Тимошенко отримали б найбільше голосів - опитування

У разі проведення парламентських виборів найближчим часом найбільше голосів отримала б партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 13,6% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року.

Партія ВО «Батьківщина» отримала б підтримку 10% виборців, "Громадянська позиція" - 8,9%, "Опозиційний блок" - 8,6%.

За політичну партію "За життя" готові проголосувати 6,8% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, за Радикальну партію Олега Ляшка – 6,5%, за «Об’єднання «Самопоміч» – 5,9%, за Об'єднання правих партій ("Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус") − 4,2%.

Інші політичні сили набрали би менше 3% голосів виборців кожна.

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Довідка. В рамках дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.