Адвокат Щербаня заявляє, що МЗС кинуло його підзахисного напризволяще

Американський адвокат колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ Хореа МОКАНУ стверджує, що Міністерство закордонних справ України не пропонувало його підзахисному консульської допомоги після арешту В.ЩЕРБАНЯ митно-імміграційними службами США в жовтні 2005 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.МОКАНУ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК повідомив у листопаді 2005 року, що пан ЩЕРБАНЬ відмовився від допомоги українського консульства, натякаючи на те, що пан ЩЕРБАНЬ відвернувся від України. Запевняю вас, ані пану ЩЕРБАНЮ, ані його адвокатам жодних пропозицій про допомогу від українського посольства або від консульства не надходило», - сказав Х.МОКАНУ.

За кілька хвилин до зустрічі адвокатської команди В.ЩЕРБАНЯ з представниками ЗМІ серед журналістів була поширена стенограма прес-конференції, яку згодом зачитували всі адвокати. Х.МОКАНУ уточнив, що текст стенограми був підготовлений наперед кожним адвокатом. У стенограмі інформація була подана англійською і російською мовами.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений до Генпрокуратури, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують в здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, здирство, шахрайство з фінансовими ресурсами тощо.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.