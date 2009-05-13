Ющенко зустрічається з президентом Фінляндії у Будинку Городецького

Президент Віктор ЮЩЕНКО розраховує, що візит Президента Фінляндії Тар`ї ГАЛОНЕН в Україну стане важливим етапом розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом Фінляндської Республіки, що проходить у Будинку Городецького в Києві.

«Ми розраховуємо на те, що ваш візит стане важливим етапом розвитку наших двосторонніх відносин. Наш діалог нам надзвичайно потрібен», - сказав Президент України.

Глави держав обговорять питання двостороннього, регіонального співробітництва України та Фінляндії.

Участь у зустрічі з української сторони беруть т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.