Партія регіонів не хоче втручатися у розбірки з СБУ

Народний депутат України з Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ заперечує причетність Партії регіонів до ініціативи створити комісію для розслідування діяльності Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив журналістам.

«Партія регіонів не має до цього жодного відношення», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Він зазначив, що під проектом постанови підписалися лише окремі депутати фракції Партії регіонів, при цьому централізованого рішення фракції не було.

В.СІВКОВИЧ вважає, що ініціаторами розслідування діяльності І.ДРІЖЧАНОГО виступили «колишні керівники СБУ».

«Партія регіонів не хоче втручатися у цю сутичку», - додав В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 31 жовтня зареєстровано проект постанови про створення ТСК з перевірки обвинувачень у протиправній діяльності голови СБУ І.ДРІЖЧАНОГО. Проект внесли депутати Євген ГЕЛЛЕР і Нуруліслам АРКАЛЛАЄВ (фракція Партії регіонів) та Олег АНТИПОВ (фракція БЮТ).