Бійка нардепа Соболєва під Радою: постраждалим виявився "кіборг" (фото, відео)

Чоловік, якого біля будівлі Ради побив народний депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, виявився захисником Донецького аеропорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Яків Євгенович.

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"Виявилося, що той, кого побив Єгорка Зімін та тітушки Шелуха, той, кого Зімін називав "провокатором" - дійсно виявився кіборгом з ДАПу, позивний "Ярий", - йдеться в його повідомленні.

Також блогер показав відео з кіборгом" (01:54):

Раніше повідомлялося, що під стінами Ради сталася бійка між нардепом від "Самопомочі" Єгором Соболєвим та одним з мітингувальників.

"Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під Верховною Радою. Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!", - писав волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на сторінці у Facebook.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!