"Я провокатор? Я в аеропорту воював!": під Радою нардеп Соболєв побився з мітингувальником (відео)

Під стінами парламенту відбулася бійка між нардепом від "Самопомочі" Єгором Соболєвим і одним з мітингувальників. Про це повідомив волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на сторінці в Facebook.

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"Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під Верховною радою. Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!", - написав він.

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Він уточнив, що інформація про те, чи насправді учасник мітингу воював в аеропорту, уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України від 17 жовтня почалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Раніше у сутичках під Верховною Радою постраждав поліцейський.