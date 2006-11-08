Ющенко і Лавров говорили про Гоголя, Довженка, кордони і стратегію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ наголосив на стратегічному характері українсько-російських відносин і на необхідності постійного, інтенсивного діалогу всіх гілок влади для виведення цих взаємин на якісно новий рівень.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, під час зустрічі сторони обговорили стан підготовки та порядок денний першого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з С.ЛАВРОВИМ обговорювалися питання, пов’язані зі спрощенням перетину українсько-російського кордону і збільшенням кількості пунктів пропуску. Йшлося про зустрічі міністрів закордонних справ обох країн з керівниками прикордонних регіонів.

Сторони відзначили прогрес у питаннях демаркації українсько-російського кордону і делімітації в Азовському морі.

Також у ході зустрічі йшлося про стан опрацювання Декларації щодо змісту українсько-російського стратегічного партнерства і міжурядової Угоди про реадмісію.

Крім того, В.ЮЩЕНКО і С.ЛАВРОВ обговорено взаємодію в питаннях, пов’язаних з урегулюванням ситуації у Придністров’ї.

Президент України порушив тему перепоховання праху Олександра Довженка. С.ЛАВРОВ висловив готовність сприяти у вирішенні цього питання.

Російська сторона запропонувала провести спільні заходи, присвячені 200-й річниці від дня народження Миколи Гоголя.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ перебував в Україні для участі в роботі Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.