Литвин про НАТО, Чорноморський флот, Росію та підручник історії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на єдності позицій України і Росії щодо ролі і місця парламентів у розвитку прогнозованих і позитивних відносин між обома країнами.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сказав В.ЛИТВИН під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ в ході свого робочого візиту до Росії.

Як зазначає прес-служба, програмою візиту передбачена участь голови Верховної Ради України у засіданні ради Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації та голова Верховної Ради України обговорили широке коло питань щодо українсько-російських відносин, зокрема, співпрацю в енергетичній сфері, економічній та гуманітарній сферах.

В ході обговорення міжнародних питань, зокрема, взаємин України з НАТО, Б.ГРИЗЛОВ зазначив, що «можливість вступу України до НАТО у Росії сприймають дуже негативно». У відповідь В.ЛИТВИН підкреслив, що «питання вступу України до НАТО не є актуальним, і серед пріоритетів українських громадян стоїть далеко не на першому місці». «Цією темою опікуються виключно політики”, - додав він. За його словами, потрібно припинити говорити на цю тему і подумати про те, як забезпечити безпеку країни, спираючись на принципи Будапештського меморандуму. Керівник українського парламенту підтвердив свою позицію щодо того, що Україна має бути позаблоковою державою.

Під час обміну думками з російським колегою щодо майбутнього перебування Чорноморського флоту у Криму голова Верховної Ради України запропонував враховувати інтереси обох країн.

Обговорюючи питання поглиблення гуманітарних відносин між російським та українським народами, учасники зустрічі торкнулись проблем тлумачення історії та історичних фактів. В.ЛИТВИН нагадав при цьому, що українські науковці завершили проект щодо видання унікального підручника з історії Росії. Цей проект передбачав також видання російськими істориками подібного підручника, робота над яким знаходиться у стадії завершення. Голова Верховної Ради України запропонував провести презентацію цих підручників під час засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Федеральних зборів Російської Федерації та України. Цю пропозицію схвально підтримав його колега, зазначивши, що «важко заперечити існування спільних коренів у наших країн, а також спільної історії та культури».

«Коли ми спілкувались з Борисом ГРИЗЛОВИМ, то з’ясували, що у нас немає питань, у яких ми б не знаходили спільну позицію в оцінках того, що відбувається у двосторонніх відносинах між нашими країнами, - зазначив В.ЛИТВИН під час спілкування з журналістами після завершення зустрічі. - Єдина позиція у нас також і стосовно ролі і місця парламентів у розвитку відносин між нашими країнами і народами у тому, щоб вони мали прогнозований характер і позитивну динаміку».

Саме з урахуванням цього, за словами В.ЛИТВИНА, відбулося обговорення рівня співпраці України і Росії. Голова Верховної Ради України повідомив, що співрозмовники домовились активізувати її на рівні комітетів парламентів України і Росії, а також на рівні Міжпарламентської комісії зі співробітництва Федеральних зборів Російської Федерації та України, наступне засідання якої відбудеться у червні поточного року у Криму.

Зі свого боку, Б.ГРИЗЛОВ відзначив «зважену і конструктивну позицію голови Верховної Ради України», яка, за його словами, «може слугувати фундаментом для подальшого діалогу між країнами».