Щербань носить на руці півмільйона (фото)

Екс-губернатор Сумщини Володимир Щербань, який повернувся із США в суботу, став найголовнішим фігурантом українських новин.

TabloID звернув увагу на його дорогий швейцарський годинник марки "Breguet" з турбійоном. Корпус зроблений із білого золота (також корпус виробляють із жовтого золота 18 карат), циферблат посріблений, а ремінчик вироблений з крокодилячої шкіри. Також на цьому годиннику ручне гравірування.

Вартість такого годинника - 103 119 доларів, що в гривнях становить понад півмільйона.

На запитання журналістів, де ж він брав гроші на те, щоб прожити в США, Щербань послався... на своїх друзів. "У мене що, їх мало?", - спитав він. Водночас Щербань наголосив, що в декларації за 2005 рік в нього зазначено 60 мільйонів гривень.

Він також нагадав, що в 1994 році був бізнесменом. "У нас йшла приватизація і законом дозволено купувати і продавати цінні папери, в тому числі держслужбовцям". Однак він не зміг конкретніше пояснити, де ж саме він брав гроші на своє життя в США.

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