Асоціація захисту прав громадян пікетуватиме Кабмін
10:34, 09 листопада 2006Політика
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11-00 - Відбудеться пікетування Кабінету Міністрів України, під час якого Асоціація захисту прав громадян України закличе Кабінет Міністрів України забезпечити захист вітчизняних авіаперевізників та змусити Німеччину скасувати дискримінаційні заборони на польоти українських авіакомпаній (Кабінет Міністрів України, вул. Грушевського 12/2). Телефон: 8 (068) 362-12-90.
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