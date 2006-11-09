Безсмертний боїться таємного голосування?

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ чекає від з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна”, другий етап якого відбудеться 11 листопада, вирішення десяти партійних позицій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Більшість із цих позицій викладені у проекті змін до програми партії “Наша Україна”, а також у проекті “Основних програмних цілей та політичних завдань партії на сучасному етапі 2006-2009 роки”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що з’їзд має продемонструвати єдність партійної команди, угамування особистих амбіцій окремих політиків, які виконують зовнішній сценарій під назвою “розкол пропрезидентської партії”.

За його словами, цей сценарій є спільним як для опонентів «помаранчевої революції», так і для деяких колишніх соратників. “Партія і однойменна парламентська фракція залишається останнім бастіоном Президента ЮЩЕНКА. Розколовши партію і фракцію, опоненти спробують в черговий раз позбавити народ права обирати Президента України, ініціювавши це в стінах парламенту»,- вважає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його переконання, з’їзд чітко має заявити про збереження зовнішнього курсу України, проголошеного Президентом - на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Також до програми “Нашої України” має бути внесений розділ про зміцнення національної ідентичності.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, делегати з’їзду НСНУ мають визначитися щодо свого ставлення до політичної реформи.

Він вважає, що з’їзд має ухвалити зміни до статуту партії, які покликані поглибити внутрішньопартійну демократію.

Окрім цього, делегати з’їзду мають сформувати своє бачення принципів формування керівних органів партії – Ради і президії. При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголошує, що виступає за розширення складу президії і Ради. Саме цей принцип забезпечить збереження демократичного механізму ухвалення рішень. Також лідер фракції “Наша Україна” наполягає на представленні у Раді партії як мінімум трьох партійців з кожного регіону України.

На переконання Р.БЕЗСМЕРТНОГО, з’їзд має закріпити рішення Ради партії “Наша Україна” та однойменної парламентської фракції про перехід в опозицію. На думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, це питання вирішене, але потребує підтвердження для уникнення всякого роду політичних спекуляцій.

Делегати з’їзду мають обговорити і висловити своє ставлення до організації опозиційної правиці – конфедерації “Європейська Україна”.

Делегати також мають висловити своє ставлення щодо формування складу опозиційного уряду.

Також, вважає лідер фракції “Наша україна”, делегати мають дати відповідь на запитання: Президент – почесний голова партії або реальний голова партії, оскільки саме від відповіді на нього залежить організація внутрішньопартійної роботи.

Говорячи про механізм обрання голови Ради партії, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив: “Хто і як обиратиме голову Ради, має дати відповідь статут партії”. При цьому він зауважив, що виступає “проти таємного голосування у цьому питанні, оскільки демократичний підхід дозволяє голосування і у відкритому режимі”. “ Я ніколи не рвався до партійного лідерства і не тримаюся за це крісло. Для мене партійна єдність понад усе”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ (Р.БЕЗСМЕРТНИЙ на сьогодні є головою Ради НСНУ – УНІАН).