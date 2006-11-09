Гриценко вимагає відставки Генпрокурора

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає відставки Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам на Житомирському полігоні.

«Якщо на посаду генпрокурора буде призначена порядна людина, відповідальна людина, то це дасть можливість сотням і тисячам висококваліфікованих слідчих Генеральної прокуратури виконувати свою справу. Тільки тоді ми зможемо говорити про ефективну боротьбу з корупцією», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Не може країна жити за такого генерального прокурора – ця людина має піти у відставку. Якщо у нього є залишки порядності, то він напише заяву сам», - додав міністр.

Він підкреслив, що для вирішення однієї з головних кадрових проблем у державі необхідно негайно звільнити О.МЕДВЕДЬКА.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що у кожному виступі Президент України, прем’єр-міністр України та голова Верховної Ради говорять про боротьбу з корупцією, але «до тих пір, доки Генпрокуратуру очолює О.МЕДВЕДЬКО, ніякої боротьби з корупцією у нас не буде».

За словами А.ГРИЦЕНКА, зараз дано команду поширювати інформацію у суспільстві, що міністр оборони є корупціонером номер один, а Міністерство оборони розбазарило 6 млрд. грн. Він наголосив, що за півтора роки перебування на посаді не вкрав і не придбав жодної ділянки, жодного квадратного метра або акції будь-якого підприємства.

Міністр запевнив, що навіть у разі використання службового автомобіля у власних цілях сплачує із власної кишені за кожен кілометр проїзду. «Усі звинувачення абсолютно безпідставні», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що відчуває серйозну підтримку у боротьбі з корупцією з боку голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, «але з боку О.МЕДВЕДЬКА такого немає, навпаки, затягуються справи, не розглядаються справи, а надіслані матеріали з Міністерства оборони залишаються без розгляду». Крім того, сказав він, Генпрокуратура не порушує кримінальні справи у випадках, коли вони мають порушуватись.