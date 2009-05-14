Регіонали кажуть, що Тимошенко тест не пройшла

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не пройшла тест «на випробування як державна людина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи вчорашню заяву Ю.ТИМОШЕНКО з приводу інциденту в аеропорту в Німеччині за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

За його словами, ця заява свідчить про те, що Ю.ТИМОШЕНКО «поставила особисті інтереси вище державних і не звернула увагу на те, що цей міністр зганьбив Україну на весь світ».

На запитання, чи передані до парламенту документи, які стосуються інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ, О.ЄФРЕМОВ відповів, що «частина документів уже прийшла». За його словами, є письмове пояснення від посла України в Німеччині, де «підтверджується сам факт інциденту, котрий стався, так би мовити, в певному стані».

Депутат також зазначив, що є інформація про те, що прокуратура ФРН «надіслала на нашу адресу відповідні документи, і найближчим часом ми чекаємо, що вони потраплять до нас».

О.ЄФРЕМОВ, посилаючись на свою інформацію, сказав, що німецька сторона не вибачалася перед Ю.ЛУЦЕНКОМ і навіть її представники заявили про те, що «не бачили більш неадекватних дій з боку пасажирів за весь час роботи їхньої митної служби та поліцейських в аеропорту».

У той же час, представник фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО висловив переконання в тому, що «не всі документи німецька сторона надасть, адже там триває слідство, і вони визначаються, передавати до суду цю справу чи не передавати». За його словами, якщо говорити про відеозапис, який проводиться в аеропортах, то «не один день» потрібен для його фонетичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що вважає сумнівною інформацію про інцидент за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Також прем`єр-міністр назвала аморальною поведінку фракції Партії регіонів в парламенті навколо інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

«Я думаю, що не можна було спізнюватися на літак, не можна було силоміць прориватися в цей літак. Я не хочу захищати поведінку міністра, але в той же час, я вважаю, що кожен батько має захистити свою дитину, особливо якщо вона знаходиться в такому тяжкому стані хвороби. І те, що сьогодні з цього влаштували шоу на рівному місці, мені здається, це аморально навколо онкохворої дитини піднімати таку хвилю політичного піару», - пояснила вона.