Ющенко не хоче пасти задніх, тобто Росію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на кінець грудня цього року повинно бути сформовано все необхідне законодавство для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні, наголосивши, що сьогодні необхідно чітко окреслити кроки України на шляху вступу до цієї організації. «Щоб ми всі розуміли, що третя декада грудня - це є самий віддалений час для того, щоб продемонструвати всю правову готовність країни до адаптації правил і процедур СОТ», - наголосив Президент. Він підкреслив, що не можна гаяти час.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вчора до СОТ була прийнята 150-та країна – В’єтнам. Він зауважив, що поза СОТ залишаються лише дві потужні країни – Україна і Росія. «Я не хочу, щоб Україна пасла задніх, і тому будь-яка демагогія відносно СОТ я не сприймаю як національну консолідуючу політику», - наголосив він.