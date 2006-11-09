Порошенко гне свою лінію і не бачить трагедії

“Наша Україна” завжди виступала за перегляд політичної реформи і за її вдосконалення. І для Олександра МОРОЗА, і для інших суб’єктів конституційного процесу це не має бути дивиною”, – сказав народний депутат, член Президії “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", П.ПОРОШЕНКО зазначив: “Якщо переглянути коаліційну угоду демократичної коаліції, то там окремо, чітко і по пунктах передбачалося, які зміни до Конституції пропонує “Наша Україна”. Це не означає, що ми хочемо скасувати політичну реформу і зупинитися. Програмний комітет і Президія будуть пропонувати Раді і з’їзду партії рішення, яке зобов’яже членів фракції від “Нашої України” подати конституційне подання про невідповідність Конституції процедури прийняття змін до основного закону у грудні 2004 року”.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що “Наша Україна” відкрита для діалогу щодо вдосконалення змін до Конституції, які б передбачали чіткий баланс влади між Президентом, парламентом і урядом, зміцнення демократії, гарантування прав і свобод людини. Він відзначив, що це – засадничі положення для існування партії “Наша Україна”.

“Я не бачу трагедії у перегляді Конституції для жодного керманича будь-якої політичної сили”, – сказав П.ПОРОШЕНКО. Він також додав, що оскільки для внесення змін до Конституції потрібно 300 голосів депутатів, то “Наша Україна” готова шукати ті компроміси, про які говорилося ще під час створення демократичної коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада П.ПОРОШЕНКО заявив, що 11 листопада під час другого етапу з`їзду партії “Народний Союз Наша Україна” планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи. П.ПОРОШЕНКО відзначив, що при підготовці документів на розгляд з`їзду одним із пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, оскільки вона виявилася недосконалою, а двовладдя, яке вона породжує, певною мірою загрожує державному устрою країни.

8 листопада голова ВР О.МОРОЗ висловив думку, що П.ПОРОШЕНКО не посмів говорити про ревізію політреформи без схвалення Президента України В.ЮЩЕНКА. З іншого боку О.МОРОЗ сказав, що в нього немає підозр щодо бажання В.ЮЩЕНКА ревізувати конституційну реформу. За його словами, Президент України не раз заявляв, що необхідно вдосконалювати Конституцію в частині, що стосується взаємин між гілками влади, при цьому зазначав, що не йдеться про ревізію політичної реформи.

За словами О.МОРОЗА, «цілком спостерігається небажання окремих політичних сил розвивати демократію в Україні, розвивати європейську модель самоуправління». О.МОРОЗ наголосив, що люди, які виступають проти конституційної реформи, думають не про суспільні інтереси, а про свої корпоративні.

Він підкреслив, що політична реформа «має бути продовжена». «Політреформа буде продовжена, повинна бути продовжена і станеться це обов’язково», - наголосив голова ВР. За його словами, в іншому випадку «ми ніяк не наблизимось до європейської моделі управління».