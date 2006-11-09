Томенко не розуміє, за чиєю квотою в уряді Табачник

Голова парламентського Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Микола ТОМЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням роз’яснити офіційну позицію уряду стосовно гуманітарної політики України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету «Острозька академія» з нагоди відзначення Дня української писемності та мови, зазначивши, що, «на жаль, сьогодні захист і підтримка української мови та культури перестали бути одними з пріоритетних завдань влади».

До такого висновку, за його словами, приводить низка подій, що відбуваються за участю представників влади, і на які керівництво країни та суспільство жодним чином не реагують.

По-перше, сказав М.ТОМЕНКО, народний депутат із фракції Партії регіонів Юрій БОЛДИРЄВ у своєму виступі на Всесвітньому конгресі співвітчизників у Москві закликав розпочати переселення до Росії українців із центральних та західних областей України. Зокрема, як повідомляли численні ЗМІ, член Комітету ВР з питань культури і духовності Ю.БОЛДИРЄВ запропонував переселити до Сибіру і Приморського краю Росії жителів Житомирської та Волинської областей України. На думку М.ТОМЕНКА, «фактично, мова йде про використання досвіду сталінського переселення і депортації людей, які тоді виступали за права українців на власну державу, культуру і мову. Але найстрашніше в даному випадку – не заява члена фракції Партії регіонів, а відсутність відповідної реакції з боку уряду та суспільства».

По-друге, зауважив М.ТОМЕНКО, численні інтерв’ю віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань Дмитра ТАБАЧНИКА, в одному з яких (у газеті «Сегодня» від 12 жовтня ц. р.) віце-прем’єр зазначив, що «нельзя вести культурную политику только в интересах узкого слоя украиноязычной интеллигенции, которая просто боится конкуренции во всем».

«Таким чином, виглядає, що завданням уряду і, зокрема, віце-прем’єра з гуманітарних питань є захист насамперед російськомовної інтелігенції. І знову ж таки – жодної реакції з боку влади. Можливо, причина цього - у тому, що до цих пір ніхто не може сказати, за чиєю квотою Д.ТАБАЧНИК перебуває в уряді – «Нашої України» чи якоїсь іншої політичної сили», - зазначив М.ТОМЕНКО.

По-третє, сказав депутат, влада жодним чином не реагує на ситуацію, яка склалася у Київській міській державній адміністрації, де міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своїми заступниками всупереч чинному законодавству де-факто зробили російську мову державною. При цьому М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що за відсутності будь-якого рішення «Нашої України» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ досі залишається єдиним чиновником, що є і мером столиці, і водночас продовжує претендувати на місце народного депутата за списком «Нашої України».

М.ТОМЕНКО повідомив, що він звернувся до прем’єр-міністра з проханням роз’яснити офіційну позицію уряду стосовно гуманітарної політики країни. «Прем’єр-міністр має пояснити, чи відповідає позиція віце-прем’єра Д.ТАБАЧНИКА, народного депутата від Партії регіонів Ю.БОЛДИРЄВА та інших державних посадовців нинішній гуманітарній ідеології Кабінету Міністрів України, чи нова гуманітарна політика уряду не передбачає підтримки української мови, культури та історії», - зазначив народний депутат.