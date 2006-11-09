Ющенко хоче, щоб Янукович пройшов тести

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає економічні здобутки України, але вважає, що уряду ще потрібно пройти «ключові тести», які засвідчать його дієздатність.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам, оцінюючи 100 днів роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, Президент зазначив, що 100 днів є часом для чіткого формування курсу національного уряду. «Я хотів би виділити 2-3 тести, які будуть ключовими для діяльності уряду», - сказав він.

Першим В.ЮЩЕНКО назвав здатність уряду наслідувати і розвивати внутрішній і зовнішній курс України. Він підкреслив, що Україна повинна сформувати чіткий загальнонаціональний курс, причому як внутрішній, так і зовнішній. «Це особлива знакова річ, яка говорить про перспективи національного розвитку». Президент підкреслив, що це важливо для всіх громадян, розвитку бізнесу, відносин України з іншими державами. «Я не скажу, що є свідком того, що ця політика демонструє глибоку послідовність з того, що було зроблено за останні 1,5 роки. Я не можу бути задоволений по деяких напрямках у сфері внутрішньої національної політики, я не можу бути задоволений деякими акцентами, які ставить уряд у зовнішній політиці», - сказав В.ЮЩЕНКО додавши, що це стосується і приєднання України до системи колективної європейської безпеки.

Президент висловив побажання мати більш прозору політику в питаннях, пов’язаних з вступом України до Світової організації торгівлі.

Другим тестом Президент вважає ухвалення бюджету, який би забезпечував соціальні стандарти і не допускав ручного управління.

Водночас Президент підкреслив, що сьогодні Україна має унікальну динаміку економічного розвитку порівняно з іншими країнами Східної Європи. «Я думаю, що значна частина показників, які були досягнуті за півроку тому, за півтора роки тому, сьогодні знаходяться у гарній динаміці. Це одні з кращих показників по Східній Європі, країнах колишнього Радянського Союзу. Якщо ми закінчимо цей рік з динамікою близько 7%, я думаю, що це буде один із кращих показників в Європі», - наголосив Президент, додавши, що це той комплімент, який би він хотів сказати як уряду, так і всім гілкам влади.

Президент вчергове підкреслив, що готовий співпрацювати з урядом. Він зауважив, що це не лише його прямий обов’язок, а й розуміння необхідності політичної консолідації і порозуміння. «Це те, що потрібно сьогодні Україні на найближчі роки», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО назвав демонстрацією нової політики те, що Президент спілкується з опозицією і владою. «Я хотів би, щоб це прозвучало в особливому контексті – я за співпрацю між органами влади. І з моїх вуст не буде звучати того, що буде принижувати той чи інший інститут влади або особу, яка представляє цей інститут – це правило, це принцип», - сказав В.ЮЩЕНКО.