ЗМІ повідомили про оголошення в розшук біглого судді Чауса Інтерполом, в НАБУ відповіли - це було ще рік тому

ЗМІ повідомляють, що Інтерпол оголосив у розшук українського суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого звинувачують у хабарництві. Його досьє з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції.

У той же час кореспонденту УНІАН в НАБУ повідомили, що Інтерпол оголосив Чауса в розшук ще в минулому році, при цьому уточнивши, що розшук не припиняли.

Відзначимо, згідно з даними веб-архіву, сторінка з карткою Чауса на сайті Інтерполу була створена 14 березня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Молдова відмовила судді-"баночнику" Чаусу в політичному притулку.

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9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса при одержанні неправомірної вигоди (хабарі) в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України.

З 12 вересня суддя оголошений в національний розшук, з 11 листопада - у міжнародний розшук. 28 лютого суддю Чауса затримали в Молдові.