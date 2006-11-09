Генпрокуратура і КРУ довели людей Гриценка до стресу

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО називає неприпустимою кампанію по дискредитації керівників силових відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на Житомирському полігоні.

«Останнім часом здійснюється політичний тиск на керівників силових відомств і поширюється кампанія по дискредитації, у тому числі міністра оборони. Це абсолютно неприйнятно для поважної держави», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра, численні перевірки з боку Генеральної прокуратури і Контрольно-ревізійного управління не дають йому можливості працювати. «Протягом уже двох місяців постійні перевірки, вилучення матеріалів, які вивозяться машинами, зупиняють роботу департаментів. Довели вже до того, що люді, які працюють день і ніч – мої заступники, начальник Генерального штабу вже у стані психологічного стресу», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він повідомив, що два його заступники перебувають у госпіталі.

Водночас міністр наголосив, що має нормальну психіку і не дозволить, щоб лихоманило офіцерський корпус і Міністерство оборони. А.ГРИЦЕНКО також заявив, що у ході перевірок КРУ порушує українське законодавство. Він пояснив, що після завершення ревізії протягом п’яти днів має бути складено акт, але уже після завершення деяких перевірок пройшло більше місяця, але відповідні акти відсутні. Він також відзначив, що відповідний закон забороняє без наявності акту поширювати будь-яку інформацію про перевірку, але «через ЗМІ по парламенту гуляють плітки, де Міністерство оборони звинувачується в розбазарюванні 6 млрд. грн.». А.ГРИЦЕНКО вкотре підкреслив, що ця інформація є неправдивою, оскільки навіть за весь 2006 рік Міноборони отримало меншу суму.

Він відзначив, що неодноразово звертався до Генеральної прокуратури з приводу незаконних дій КРУ.