Третьяков пропонує посилити Нашу Україну... Безсмертним

Народний депутат, представник «Нашої України» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає оптимальним на сьогодні варіантом для «Нашої України» залишити Романа БЕЗСМЕРТНОГО головою Ради НСНУ.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Главреду».

«Тому що потрібно припинити всі ці дискусії і зрозуміти: партії потрібне не омолоджування, а посилення», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ, додавши, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ - це посилення партії.

Він наголосив, що «Нашій Україні» потрібен керівник Ради партії. «Аргумент перший. Я не розумію процесів, якими ніхто не управляє. Говорю це як управлінець. Тому що інакше це схоже на анархію. Друге. Якщо в сьогоднішній ситуації ми обираємо керівника не з партії, а «варяга», то ми, по суті, визнаємо, що все раніше зроблене було неефективним і неправильним. Директора змінюють коли? Коли не справився. Я ж переконаний, що склад керівництва, який є сьогодні, абсолютно дієздатний. І це не визнання своєї помилки - взяти і засунути голову в пісок, як страус, сказавши: «Давайте скасуємо цю посаду – керівника ради партії». Це не вирішення проблеми, а відхід від неї», - пояснив свою позицію О.ТРЕТЬЯКОВ.