Порошенко знайшов ложку меду у бочці з дьогтем

Народний депутат, член Президії “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО називає 100 днів діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА 100 днями дестабілізації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

"Пересічний громадянин за 100 днів уряду ЯНУКОВИЧА не зможе згадати жодного позитиву", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

“Це не просто мої враження, це сухі статистичні дані, – наголосив П.ПОРОШЕНКО. – У жовтні 2006 ціни підвищилися на 2,8%, а у жовтні 2005 – всього на 0,8%, і це при тому, що тоді були гірші умови”. За його словами, “на сьогодні зовнішньоекономічна кон’єктура по основній продукції українського експорту більш сприятлива, ніж у 2005 році. Це одна з головних причин, чому відбулося скорочення приросту ВВП у 2005 році – лише тому, що було різке падіння цін на чорну металургію. І ця тенденція була кардинально змінена у 2006 році”.

Також, як переконаний П.ПОРОШЕНКО, уряд абсолютно втратив контроль над ситуацією з цінами на місцях. “Він просто відпустив ціни і зараз не знає, як ці процеси впорядкувати, – відзначив народний депутат. – Підвищення цін на тарифи сьогодні є абсолютно невиправданим, оскільки приріст цін на газ відбувся лише для промисловості, бо потреби ЖКГ компенсуються газом українського видобутку. А уряд у цій ситуації виявився безпорадним в захисті громадян”.

На переконання П.ПОРОШЕНКА, Кабмін також провалив бюджетний процес, адже до бюджету можна було внести зміни, які б компенсували ті інфляційні процеси, що відбувалися у вересні-жовтні. “Достатньо було для забезпечення зростання реальної заробітної плати перенести на рік підвищення ставки прибуткового податку з громадян з 13 до 15%, – сказав він. – Якщо ви не піднімаєте мінімальну заробітну плату, ви не маєте права підвищувати податок на прибуток. Уряд взагалі не думає про це”.

Загострилася, за словами П.ПОРОШЕНКА, і ситуація з ПДВ, “і уряд не здатний запропонувати нічого, крім сумнозвісних спецрахунків по ПДВ”. “Крім того, уряд по факту здійснив серйозну кадрову чехарду, і ми сьогодні маємо 100 днів абсолютної кадрової дестабілізації”, - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

На думку П.ПОРОШЕНКА, уряд провалив і переговорний процес з Росією щодо газу. “Незважаючи на обіцянки стабілізувати ситуацію, посилаючись на попередні домовленості, насправді Кабмін забезпечив суттєве підвищення цін без відповідного зростання плати за транзит газу, і через це Україна втратить мільярди доларів, – наголосив він. – А тепер ми чекаємо ще й підвищення цін на паливо для ядерних електростанцій і як наслідок - підвищення тарифів на електроенергію”.

“Уряд втрачає напрацьовані матеріали із залучення іноземних інвесторів, – відзначив народний депутат. – Урядом ЄХАНУРОВА були забезпечені рекордні інвестиції за увесь час існування України, а на сьогодні внаслідок непрогнозованих дій уряду ЯНУКОВИЧА темпи залучення інвестицій знаходяться під загрозою”.

Разом з тим П.ПОРОШЕНКО, “аби бути об’єктивним” назвав і позитив. “Якщо у другому читанні представники коаліції підтримають СОТівські законопроекти, це зможе певною мірою виправити ті негативні економічні тенденції, які були започатковані непрофесійними діями уряду за перші 100 днів”, - сказав він.