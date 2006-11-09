Гриценко відстрілявся на ”5”

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на “відмінно” стріляє з пістолета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам на Житомирському полігоні.

“Міністр оборони особисто виконав дві контрольні стрільби з пістолету Макарова – обидві на відмінно – десятки, дев’ятки, вісімки”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що не має відповідних навичок, але добре стріляти йому допомагає база, яка була закладена ще у Суворовському училищі.

“У мене є моральне право перевіряти офіцерів і питати їх за те, якщо вони не виконують вправи на "відмінно”, - додав міністр.