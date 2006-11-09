Гриценко відстрілявся на ”5”
13:15, 09 листопада 2006Політика
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Допомогло Суворовське училище
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на “відмінно” стріляє з пістолета.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам на Житомирському полігоні.
“Міністр оборони особисто виконав дві контрольні стрільби з пістолету Макарова – обидві на відмінно – десятки, дев’ятки, вісімки”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.
Він зазначив, що не має відповідних навичок, але добре стріляти йому допомагає база, яка була закладена ще у Суворовському училищі.
“У мене є моральне право перевіряти офіцерів і питати їх за те, якщо вони не виконують вправи на "відмінно”, - додав міністр.
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