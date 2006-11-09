Ющенко розповів про речі, які не роблять честі Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд формувати в Україні політичну стабільність і застерігає від поспішних кадрових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я хочу підкреслити, що формування політичної стабільності - це не лише функція Президента. Очевидно, ще не до кінця вистачає розуміння того, що політична стабільність є фактор розвитку, а політична нестабільність заважатиме прогресу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це відбиватиметься і на економічному стані країни, і на рівні життя населення.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці наміри Верховної Ради та уряду здійснити низку кадрових перестановок. «Той парад рішень, які прийняті останнім часом у парламенті, в тому числі і по заслуховуванню звітів певних міністрів, це не добавляє авторитету. Це формує непрогнозованість і нестабільність», - сказав Президент.

«Я розумію, що складнощі, які сьогодні виникають у роботі уряду, пов’язані, в тому числі, з конституційною реформою, яка суттєво перерозподілила повноваження Президента, парламенту і уряду, і в цій площині потрібно сформувати багато принципів, нормативів, і ці відносини потрібно вирівняти», - наголосив Президент. Він зауважив, що йому не подобається “переписка”, яка сьогодні існує між Секретаріатом Президента і урядом. «Це не робить честі ні прем’єр-міністру, коли апарат допускає такий стиль відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що цей «стиль виходить не від Президента».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що робитиме все, щоб українське суспільство зрозуміло, що існує порядок у відносинах між гілками влади, що повноваження всіх гілок влади були чітко визначені. «Переконаний, що уряд докладатиме більше уваги політичній консолідації суспільства», - наголосив Президент.