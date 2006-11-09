Луценко знайшов ”підходяще” місце для переговорів з Росією

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні планує обговорити у Москві зі своїми російськими колегами питання обов’язковості виконання процедури екстрадиції українських громадян, які перебувають у Росії та розшукуються українськими правоохоронцями за скоєння злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО у Москві бере участь у Конференції керівників органів внутрішніх справ та юстиції країн-членів Ради Європи

Він сказав журналістам: “Я планую обговорити ці питання з моїми колегами з Росії, а також провести певні правові процедури для обов’язкового гарантування виконання всіх міжнародних зобов’язань з боку всіх наших колег”.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, однією з найбільш результативних можливостей для такої розмови «є робота в кулуарах». Зокрема, він зауважив, що сьогодні після завершення конференції у Москві відбудеться товариський матч з хокею між МВС Білорусі та Росії, на який запрошені усі міністри. «Тому в даному випадку я скористаюсь нагодою неофіційного спілкування з колегами, аби обговорити чесно і відверто проблеми, які виникли в питаннях екстрадиції (злочинців) до України, бо я хочу підкреслити, що проблеми екстрадиції (злочинців) з України немає у жодної країни», - наголосив він.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що його «радує», коли «представник Росії заявляє про те, що його хвилює проблема невиконання процедури екстрадиції за політичними мотивами у Росію». «Це нагадує ситуацію, яка близька до нашої. Тому сподіваюсь, що нам шановні російські друзі будуть чинити симетрично: якщо хочеш, щоб з тобою чинили по закону, роби так само по відношенню до інших», - наголосив міністр.