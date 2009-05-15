ПР - у своєму репертуарі: антилуценківські лозунги і пляшка

Народні депутати з фракції Партії регіонів знову заблокували трибуну та президію парламенту. Станом на 10.10 керівництво парламенту не заходило в сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 сьогоднішнього дня. Через систему оголошення парламенту керівників фракцій було запрошено на нараду до керівництва ВР. У сесійній залі - знову антилуценківські лозунги, а на трибуні пляшка з горілкою та кашкет.

Фракція ПР заблокувала парламентську трибуну 12 травня з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.