Закордон хвалить Януковича

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s присвоїло рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу на рівні «BB-» планованому випуску єврооблігацій України обсягом 1 млрд. дол. з терміном погашення у 2016 році (рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: ВВ-/Стабільний/В; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: ВВ/Стабільний/В).

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, котре має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рівень рейтингів України підтримують високі бюджетні показники уряду, хороші перспективи зростання в середньостроковій перспективі і відносно низький рівень боргу, - зазначив кредитний аналітик Standard & Poor`s Моріц КРАМЕР. - Незважаючи на затяжну політичну кризу, що тривала з виборів у березні 2006 р., а також підвищення удвічі цін на імпортований газ на початку року, розвиток економіки України перевершив очікування».

За прогнозами S&P, економічне зростання в Україні в 2006 році складе 6%, лише небагато сповільнившись у 2007 р. При цьому агентство зазначає, що показники, пов`язані з прямими іноземними інвестиціями та експортом, також перевищать колишні оцінні цифри, демонструючи стабільність економіки по відношенню до непередбачуваної політичної ситуації.

S&P вважає, що показники стану державного сектору і зовнішньої платоспроможності України значно покращали з 2000 р. Позиція зовнішньої ліквідності країни зараз співставима із середньою для країн категорії «ВВ», незважаючи на зведення нанівець позитивного сальдо за рахунком поточних операцій, що послідувало за несприятливими обставинами, пов`язаними з шоковими ситуаціями в торгівлі і дедалі зростаючим попитом населення.

«Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, лояльний щодо Росії (рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: ВВВ+/СтабільнийА-2; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: А-/Стабільний/А-2), мабуть, сприяє більш поступовому збільшенню цін на імпортований газ і зменшенню ймовірності недопостачання, що вкрай важливо для захисту швидкозростаючої, але виключно енергоємної економіки України від раптових збоїв. Відповідно, ціни на імпортований газ збільшуватимуться трохи більш, ніж на одну третину, до керованого рівня 130 дол. за 1 тис. куб. м у 2007 р., що значно нижче за світові ціни, хоча все ще ймовірне поступове збільшення цін на газ, яке наблизить їх до світового рівня», - наголошується в повідомленні S&P.

Утім, S&P вказує, що рівень рейтингу України залишається обмеженим слабкими політичними інститутами і непослідовною економічною політикою, а також низьким рівнем добробуту населення та схильністю до зовнішніх несприятливих обставин.

«Протиборче політичне оточення і поляризоване суспільство продовжують негативно впливати на кредитоспроможність країни, оскільки вони зменшують стабільність і передбачуваність політичного курсу, - зазначив М.КРАМЕР. - Перспективи жорсткого і послідовного здійснення реформ у середньостроковому періоді залишаються порівняно слабкими, тоді як ризики раптового повороту політичного курсу назад вельми істотні».

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Міністерство фінансів визначило синдикат банків у складі Credit Suisse, Deutsche Bank і UBS лід-менеджером здійснення випуску і розміщення облігацій зовнішньої державної позики України 2006 року.