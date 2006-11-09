Балога обіцяє до останку захищати Ющенка
Сварка у верхах триває
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наполягає на своєму праві та повноваженнях реагувати на всі дії, які так чи інакше стосуються реалізації конституційних повноважень глави держави.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.БАЛОГА наголосив: «Секретаріат Президента під моїм керівництвом за жодних обставин не залишить поза увагою будь-які спроби звузити сферу впливу першої посадової особи держави». Так він відреагував на вчорашню заяву голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА про недоцільність коментарів глави Секретаріату з приводу повноважень Президента і Кабінету Міністрів.
«Секретаріат Президента – це своєрідний менеджер конституційних повноважень і обов’язків глави держави. Одне із завдань цього державного органу – пояснювати суспільству причини і логіку президентських рішень», – відзначає В.БАЛОГА.
Зокрема, відповідні коментарі Секретаріат підготував і щодо вето Президента на закон, який передбачає скорочення кворуму зборів акціонерів. Ці роз’яснення були оприлюднені публічно і главою держави, і відповідними керівниками Секретаріату у цілковитій відповідності з проголошеною прозорістю державної політики. «Президент, ветуючи цей закон, добре усвідомлював всі економічні ризики від його дії. Глава держави прагне не допустити нового переділу власності в інтересах конкретних фінансово-політичних груп, убезпечити економіку країни від можливих потрясінь. Це надзвичайно важливе питання, тому Секретаріат Президента розгорнув широку кампанію доведення відповідної позиції глави держави до суспільства», – відзначив В.БАЛОГА.
У цьому контексті глава Секретаріату вважає зайвим керуватися емоціями там, де потрібні зважені рішення, щоб запобігти помилкам. В.БАЛОГА переконаний, що «високопосадовці мають насамперед не припускатися прорахунків у своїй роботі і зосередитися на сутнісному, замість того, щоб нервово реагувати на справедливі зауваження. Слід не хизуватися своїм статусом, а ефективно використовувати його на благо України». Глава Секретаріату Президента наголошує, що мотивом у діях відповідальних високопосадовців мають бути тільки інтереси суспільства і країни, а не одноразові інтереси.