"Сподіваюся, що під словом "мотлох" маються на увазі "бариги": Саакашвілі відповів на слова Авакова

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що біля Верховної Ради України військовослужбовці Національної гвардії охороняли не учасників акції, а народних депутатів.

Про це він написав у Facebook, відповідаючи на сьогоднішній допис у Facebook міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков, котрий наказав «зняти сили МВС» з охорони периметра наметового табору біля Верховної Ради.

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«Давно пора! Сподіваюся, під словом «мотлох» маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші славні представники бариг у владі, бо Нацгвардія охороняла не протестувальників, а депутатів від людей, які прийшли з ними поспілкуватися», - вважає Саакашвілі.

«Сподіваюся, 7-го листопада (цього дня розпочинається пленарний тиждень парламенту - УНІАН), коли депутати Ради складатимуть іспит народу, вони не опиняться за спинами нацгвардійців, і 7-го люди зможуть проходити вільно, без проходження декількох кордонів поліції для спілкування з депутатами з приводу невиконаних обіцянок», - додав він.

Звертаючись до народних депутатів, Саакашвілі зазначив: «Дорогі депутати, дотримуйтесь наказу вашого міністра і приходьте на засідання без охоронців і не через задній хід, щоб подивитися в очі вашим співгромадянам, вони вам гарантують фізичну недоторканність в обмін на зняття депутатської недоторканності та виконання іншого обіцяного, якого вже три роки чекають».

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Рух нових сил", "5.10", ВО "Свобода", "Національний корпус" і низка громадських організацій.

Сьогодні у Facebook Аваков написав: «Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра".

Раніше у коментарі УНІАН заступник командувача Нацгвардії з громадської безпеки генерал-майор Валерій Бондар стверджував, що додаткового фінансування з держбюджету для несення служби нацгвардійцями у зв’язку з проведенням акції біля парламенту не потрібно.