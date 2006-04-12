Головатий продаватиме газети

Міністерство юстиції пропонує до 2010 року продати всі 760 нині діючих державних і комунальних газет. Про це з посиланням на газету "Дело" пише "Українська правда" .

У розпорядження газети потрапив розроблений відомством Сергія Головатого проект закону "Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ".

Документ передбачає вихід держорганів зі складу засновників друкованих видань і подальшу приватизацію їхнього майна.

За словами заступника міністра юстиції Лідії Горбунової, документ передбачає першочергове право трудового колективу на безоплатне придбання майна редакцій, але тільки за умови збереження його цільового використання.

"Новий власник зобов`язаний забезпечити соціальні гарантії журналістам і зберегти мову видання", — уточнила Горбунова.

Мета проекту закону, відзначає вона, — звести до мінімуму можливості маніпулювання друкованими ЗМІ з боку держави і підсилити гарантії свободи слова в Україні.

У Мін`юсті відзначили, що новий законопроект дозволяє держорганам видавати тільки офіційні відомості, бюлетені і вісники для публікації нормативно-правових актів і рішень.

Реформування буде проводитися на підставі даних медіакарты (список друкованих ЗМІ з вказанням належного їм майна), яку має скласти Держкомітет з телебачення і радіомовлення.

Сьогодні в медіакарту внесені 760 державних і комунальних друкованих ЗМІ, але нацсоюз журналістів вважає, що це неповний варіант медіакарти.

На думку заввідділом з питань інформаційної політики Секретаріату уряду Лілії Нікітіної, багато державних ЗМІ не зможуть вижити без підтримки.

Незадоволені законопроектом і в найбільших державних газетах, відзначає "Дело".

Заступник головного редактора "Голосу України" Сергій Демінський вважає, що ініціатива Мін`юсту обмежує права місцевих громад. З ним солідарні й в "Урядовом кур`єрі".