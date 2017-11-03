"Путіну треба було розбити носа" - екс-директор ЦРУ про рішення Обами не озброювати Україну

США мали "пустити Путіну юшку з носа" та відповісти на агресію проти України військово. Про це колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив в інтерв'ю PBS FrontLine. Бреннан обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління США з 2013 по 2017 роки. Інтерв'ю було записано у липні, але його відео - оприлюднене лише зараз, передає Голос Америки.

Читайте такожЗСУ отримають 200 одиниць військової техніки і озброєння"Я вважаю, що Путін дуже розумний індивід і він справді оцінює своїх ворогів та опонентів. Коли вони увійшли до України, на мою думку, він вважав, що якщо діятиме рішуче та використає значну силу, це не викличе військової відповіді з боку Заходу. Я вважаю, що він розраховував, що наприкінці останнього терміну адміністрації Обами, реакцію Вашингтона можна було передбачити, і на мою думку, він бачив, що Обама не бажає військового конфлікту, а отже, використає інші інструменти, наявні у США - наприклад, санкції", - розповів екс-директор ЦРУ.

При цьому Бреннан наголосив, що особисто він був переконаний, що Путіну треба було "розбити носа" в Україні.

"Але я вважаю, що рішення Путіна піти проти України, його рішення розпочати військову кампанію у Сирії, грунтувались на думці, що симетричної військової відповіді не послідує. Я думав, у певних випадках, що ми мали зробити нашу реакцію менш передбачуваною для Путіна. Мені здавалось, що ми могли вдатись до дій, які б не призвели до опосередкованої війни із Росією", - сказав Бреннан.

"Пригадую, коли вчився у школі, хулігани намагались залякувати і вони продовжували тиснути, доки їм трохи не розіб'єш носа. Я вважав, що Путіну реально треба було трошки пустити юшку з носа. Я думаю, що це примусило б його відступити, бо як і більшість хуліганів, він знає, що не може протистояти іншим. Все це показуха. Його бажання використовувати тактику залякування, я думаю, воно б загальмувало, або ж він взагалі би відмовився від цього, якби отримав відсіч", - наголосив Бреннан.

У серпні 2016 року, Бреннан вперше повідомив Обамі, що Путін наказав провести операцію із дестабілізації та дискредитації президентських виборів у США.